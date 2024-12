Sieben Alternativen zum Eiskratzen: Was sie taugen

Vorbeugen

Doch auch ohne Standheizung kann man sich helfen. Wer abends eine Folie oder einen Karton unter die Scheibenwischer klemmt, kann ein Vereisen verhindern. Im Zubehörhandel finden sich auch speziell entwickelte Scheibenabdeckungen, die mithilfe von Magneten, Befestigungsschlaufen o.Ä. fürs Einklemmen in den Türen die Anbringung erleichtern. Manche Abdeckungen reichen auch über die Außenspiegel und vorderen Seitenfenster. Werden am nächsten Morgen die abgedeckten Partien freigelegt, präsentieren sich diese in der Regel eisfrei.