Nicht nur nett: So wichteln Wiens Spitzenpolitiker

Ein Geschenk sagt viel über den Beschenkten aus, aber auch über den, der es überreicht. Während in abertausenden Familien und Freundeskreisen wieder gewichtelt wird, haben wir die Wiener Parteichefs zum „Engerl & Bengerl“ gebeten. Die Regeln: Die „Krone“ zieht die Reihenfolge – und Politiker überlegen sich, was am besten zum Erkorenen passen könnte. Los geht’s: