Das Räuchern und der Schnaps auf dem Scherzerl

Elias versteckt sich gerade hinter dem Christbaum, doch wenn sich Oma Marianne an den Küchentisch setzt und die Kinderbücher auspackt, ist das Quartett in Windeseile zur Stelle. Am Dienstag war für den Nachwuchs am Prentnergut ein anstrengender Tag. Nicht nur, weil das Christkind da war. Denn bei der Drei-Generationen-Familie Pernkopf ist am Biobauernhof immer jede Menge zu tun. Und gerade zu Weihnachten werden die Traditionen dort hochgehalten.