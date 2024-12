Politisches Farbenspiel: Aus Schwarz mach’ Blau

„Vor allem, wenn es um das Feuerwehrhaus geht“, nennt Gschaider einen Kritikpunkt, der ihm besonders am Herzen liegt. Er selbst ist seit 40 Jahren Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr. „Unsere Haus steht seit 1908 und jetzt stößt es an seine Grenzen“, so Gschaider. Viele neue Mitglieder und Gerätschaften lassen das Haus aus allen Nähten platzen.