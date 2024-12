Warum Letsch die richtige Wahl sein könnte

Bei der Wiener Austria wurde er nach etwas mehr als einem Jahr als Tabellendritter entlassen. Den niederländischen Mittelständler Vitesse Arnheim führte er 2021 ins Pokalfinale und auf den starken vierten Platz in der Endabrechnung der Eredivisie. In der darauffolgenden Saison schaffte er in der damals neu geschaffenen Conference League den Sprung ins Achtelfinale und wurde erst vom späteren Sieger, der AS Roma, gestoppt.