Perfekt: Thomas Letsch ist neuer Salzburg-Trainer!

Letsch: „Ein besonderer Klub“

„Es fühlt sich sehr gut an, wieder hier zu sein. Für mich ist der FC Red Bull Salzburg ein besonderer Klub, mit dem ich schon einiges erlebt habe und zu dem ich jetzt als Cheftrainer zurückkehren darf“, so Letsch in einer ersten Stellungnahme. „Es ist mir wichtig, dass wir als Team zusammenwachsen, denn nur wenn alle an einem Strang ziehen, werden wir erfolgreich sein.“