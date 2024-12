Rätsel um Bach, der erneut voll Gülle sein soll

Eine deutlich sichtbare braune Spur in der Brandenberger Ache in Kramsach (Tiroler Bezirk Kufstein) weckt bei Anwohnern Sorgen um die Umwelt. Der Verdacht: Ein Bauer soll regelmäßig Gülle in das Gewässer einleiten. Die „Krone“ folgte der braunen Spur, wobei sich zeigte: Ganz „sauber“ läuft es tatsächlich nicht.