Überholmanöver ging schief – Jugendliche verletzt

Mit ihrer 14-jährigen Mitfahrerin war eine Mopedlenkerin (15) am Mittwochabend auf der St. Georgener Landesstraße (L 205) in Richtung Irlach unterwegs. Hinter dem Duo fuhr ein weiteres Moped, gefolgt von einem Pkw, an dessen Steuer eine 68-jährige Frau saß.