Porsche Holding Salzburg verspricht günstige Autos

Der Neuwagenabsatz sank gegenüber dem starken Vorjahr um 7,5 Prozent, lag aber mit 691.758 Fahrzeugen im Fünfjahresschnitt. Bei den Gebrauchtautos verzeichneten die global tätigen Salzburger ein Plus von 4,2 Prozent auf 221.401 Pkw. Die Händlerstandorte gingen auf 498 zurück (minus 29). Die Mitarbeiterzahl stieg in den 29 Ländern, in denen die Holding tätig ist, auf 37.361 (plus 4 Prozent).