„Schoggi“: Süße Versuchung

Unweit von Zürich, in Kilchberg, der Heimat von Lindt, wird Schokolade nicht nur hergestellt, sondern auch zelebriert. Kleine und große Schokoliebhaber können in Workshops ihre eigenen Leckereien kreieren. Das Lindt Home of Chocolate, entworfen von den Stararchitekten Christ & Gantenbein, ist ein architektonisches Juwel und bietet eine beeindruckende Kulisse für das Schokoladenerlebnis – süße Erinnerungen inklusive.