Steyr: Ich hab das Christkind gesehen

Was? Sie glauben nicht mehr so ganz an das Christkind? Dann waren Sie noch nie in Steyr. Hier hat es sogar einen eigenen Stadtteil namens Christkindl, in dem es wohnt. Dort ruht in der Kirche eine kleine wächserne Figur – das Christkindl. Der Legende nach hat ein gewisser Ferdinand Sertl einst im 17. Jahrhundert an der Stelle des heutigen Altares zu dem Jesuskindlein, das er von Klosterschwestern des Benediktinerordens gekauft hatte, für die Heilung seiner Epilepsie gebetet – im Wald errichtete er in einer Baumhöhle seine Andachtsstelle.