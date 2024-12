Craig über 007: „Will mich gar nicht emanzipieren“

Neue Filme werden im James-Bond-Kontext gesehen

Vor seinem rund 15-jährigen Engagement als 007 spielte Craig viele unterschiedliche Rollen, darunter als Liebhaber des Malers George Dyer in „Love Is The Devil“ (1998) oder als Schizophrenie-Kranker in „Some Voices“ (2000). Mittlerweile würde jeder neue Film von ihm im James-Bond-Kontext bewertet. „Die Leute wollen diese Geschichte haben“, erklärte Craig. „Sie wollen sagen: „Oh, schau mal, er hat sich von Bond emanzipiert. Was ist, wenn ich das gar nicht will?“