Pöltl verletzt sich bei Raptors-Pleite gegen Bulls

10:22 Minuten waren in der Scotiabank Arena noch zu spielen, als Pöltl in der Verteidigung mit einem Aufschrei zu Boden ging. Nur Sekunden zuvor war der 29-Jährige wieder eingewechselt worden. Er machte sich nach dem Verlassen des Feldes sofort auf den Weg in die Kabine. Der heimische NBA-Pionier bilanzierte mit sechs Punkten, fünf Rebounds, drei Assists und einem Steal in 21:45 Einsatzminuten.