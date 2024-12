Überraschung! Pérez in Formel-1-Nennliste für 2025

Also wird jetzt am Ende doch noch fix alles gut für die Nummer 2 von Red Bull Racing? Nicht unbedingt! Denn die Nennliste der Fahrer ist lediglich eine vorläufige, die Teams können die genannten Piloten noch auswechseln. Bei den Racing Bulls prangt etwa noch ein dickes „TBC“ („To Be Continued“), was so viel heißt wie „Fortsetzung folgt“ oder „Folgt“. Heißt: Pérez könnte am Ende doch noch seinen Hut nehmen müssen, wenngleich mit einer fürstlichen Abfindung vonseiten Red Bulls, die Rede ist von 16 bis zu 70 Millionen Euro ...