Hauser verbessert sich in Hochfilzen auf Platz 15

Lokalmatadorin Lisa Hauser hat sich in der Biathlon-Weltcupverfolgung in Hochfilzen vom 34. Startplatz mit einer Strafrunde auf Rang 15 verbessert. Anna Gandler kam am Samstag in Tirol nach zwei Fehlschüssen nicht wirklich vom Fleck und wurde 24. Anna Andexer rasselte bei ihrem Verfolgungsdebüt mit sieben Strafrunden auf Rang 56. zurück.