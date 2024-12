„Sergio ist kein Idiot“: Max stellt sich vor Perez

„Wagen wurde noch schwieriger zu beherrschen“

Dass Perez auch 2025 für die Bullen Gas geben wird, ist äußerst unwahrscheinlich, wenngleich Verstappen dem 34-Jährigen zur Seite steht. „Es ist auch für mich schwierig, genau zu sagen, was da schiefgegangen ist. Unser Auto war von Anfang an nicht einfach zu fahren“, hält der Niederländer fest. „Zunächst waren wir noch dominant, aber ich denke, mit einigen Veränderungen am Wagen wurde er noch schwieriger zu beherrschen - natürlich auch für mich, aber ich denke, das hat sich noch gravierender ausgewirkt auf Checo und seinen Fahrstil.“