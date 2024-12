Verstappen: Weniger Punkte haben auch etwas Gutes

Superlizenz 200.000 Euro günstiger

Ohne Superlizenz keine Königsklasse und diese ist direkt an die Anzahl der Punkte gekoppelt, die ein Fahrer in der Vorsaison gesammelt hat. Musste Verstappen in der vergangenen Saison noch 1.217.900 Euro für den „Formel-1-Führerschein“ bezahlen, sind es 1.021.960 Euro für 2025 – also rund 200.000 Euro weniger. „Zum Glück zahlt das Team. Aber wer hätte schon erwartet, dass wir damals am Ende so viele Punkte haben würden?“, sagte Verstappen noch 2023.