Kabinen-Geheimnisse! Europameister packt aus

Zum Schluss erzählte er noch von einem besonders prägenden persönlichen Erlebnis an seinem 18. Geburtstag: „Wir waren mit Ronaldo zusammen und endeten in seiner Wohnung. Ich erinnere mich, dass ich in einen Raum ging und das Trikot vom WM-Finale 2002, Schuhe, den Ballon d‘Or … sah. Ich stand dort eine Stunde, schaute mir alles an und dachte, das kann nicht wahr sein.“ Szenen einer lange und bewegten Profi-Fußballer-Karriere ...