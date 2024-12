Kylian Mbappe: Erst Tor, dann verletzt raus

Doch in Minute 36 dann der Schock für Real: Der Superstar sitzt im Mittelkreis auf dem Boden und wartet auf die Physios. Es ist nicht klar zu erkennen, was passiert war. Aber nach einigen Sekunden stand fest: Mbappe muss raus – er hat sich ohne Fremdeinwirkung verletzt und humpelte am Ende in einer dicken blauen Real-Jacke in die Katakomben.