Salzburg besiegt in Youth League auch Paris SG

Was für ein Abschluss! Am letzten Spieltag der Ligaphase und im letzten Spiel 2024 feierten die Jungbullen ein Torspektakel und siegten gegen die U19 von Paris Saint-Germain 3:2. Dabei wurde den 425 Zusehern – darunter Ex-Bullen-Trainer Thomas Letsch – attraktiver Fußball geboten. Bei den Jungbullen zeichnete sich Goalgetter Phillip Verhounig erneut für zwei sehenswerte Treffer verantwortlich. Die Führung erzielte der Kärntner aus sehr spitzem Winkel, beim 3:0 traf er traumhaft ins Kreuzeck. „Mir geht es nicht darum, wie schön die Tore sind, weil Tor ist Tor“, sagte der Doppeltorschütze. Dazwischen ließ auch Oliver Lukic das Netz zappeln. In der Schlussphase machten es die Pariser noch einmal spannend, kamen dank Mahamadou Sangare und Quentin Ndjantou noch heran. „60 Minuten war es ein richtig gutes Spiel. Du hast dann einfach gemerkt, dass die Körner ausgegangen sind“, resümierte Trainer Daniel Beichler zufrieden.