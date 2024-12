Österreicher-Rochade! Feldhofer übernimmt Brügge

Denn nach insgesamt 25 Spielen auf der Bank des Rekordmeisters geht Feldhofers Zeit in Georgien früher als erwartet zu Ende – aber aus einem für den Oststeirer erfreulichen Grund! Denn Feldhofer ersetzt seinen vor Kurzem entlassenen Landsmann Miron Muslic bei Cercle Brügge in der belgischen Pro League! Damit geht der rot-weiß-rote „Lauf“ der Belgier weiter, nach Dominik Thalhammer und eben Muslic ist Feldhofer schon der dritte Österreicher in Folge auf der Bank des Klubs aus Westflandern.