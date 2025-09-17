Inter und AC Milan kaufen Kult-Stadion San Siro

Positive Auswirkungen auf Mailänder Wirtschaft erwartet

Auf dem 280.000 Quadratmeter großen Gelände rund um das Stadion sollen ein Einkaufszentrum, Büroflächen, ein Hotel, ein Park, ein Museum, ein medizinisches Zentrum und ein Fan-Shop entstehen. Mehr Großbildschirme sollen um das Stadion installiert, die Sanitäranlagen verbessert und die Zahl der Imbissstände erhöht werden. Im Hinblick auf die ökologische Nachhaltigkeit sollen die Grünflächen um die Arena auf 148.000 Quadratmeter vergrößert werden. Die Auswirkungen auf die Mailänder Wirtschaft werden auf rund 3 Milliarden Euro in der Bauphase und 2,7 Milliarden Euro jährlich in der Betriebsphase geschätzt.