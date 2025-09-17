Arnautovic-Klub trauert: Ex-Kapitän stirbt mit 41

Große Trauer in Serbien: Dejan Milovanović, langjähriger Kapitän von Roter Stern Belgrad, dem Klub von ÖFB-Legionär Marko Arnautović, ist im Alter von nur 41 Jahren gestorben.
Der frühere Nationalspieler erlitt während eines Legenden-Matches in Belgrad einen doppelten Herzinfarkt. Nach übereinstimmenden Berichten serbischer Medien brach Milovanović mitten im Spiel zusammen. Sanitäter und ein sofort alarmierter Rettungswagen versuchten vergeblich, ihn zu reanimieren.
Roter Stern Belgrad veröffentlichte ein offizielles Statement, in dem der Verein sein Mitgefühl ausdrückte: „Dejan Milovanovic war nicht nur ein großartiger Spieler, sondern auch ein Mensch, der unsere Werte verkörperte. Sein Verlust schmerzt uns zutiefst.“
Publikumsliebling
Milovanović bestritt in seiner Karriere 230 Pflichtspiele für Roter Stern und erzielte 48 Tore. Mit den Belgradern gewann er mehrere Meisterschaften und Pokale und entwickelte sich zu einem Publikumsliebling.
2008 wagte der Mittelfeldspieler den Sprung ins Ausland zum französischen Klub Lens, später folgten Stationen in Griechenland bei Panionios und in Serbien bei Voždovac. 2014 beendete er seine aktive Laufbahn.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.