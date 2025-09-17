Vorteilswelt
Bei Legenden-Match

Arnautovic-Klub trauert: Ex-Kapitän stirbt mit 41

Fußball International
17.09.2025 15:00
Roter Stern Belgrad, der Klub von Marko Arnautović, trauert um seinen ehemaligen Kapitän Dejan ...
Roter Stern Belgrad, der Klub von Marko Arnautović, trauert um seinen ehemaligen Kapitän Dejan Milovanović.

Große Trauer in Serbien: Dejan Milovanović, langjähriger Kapitän von Roter Stern Belgrad, dem Klub von ÖFB-Legionär Marko Arnautović, ist im Alter von nur 41 Jahren gestorben.

Der frühere Nationalspieler erlitt während eines Legenden-Matches in Belgrad einen doppelten Herzinfarkt. Nach übereinstimmenden Berichten serbischer Medien brach Milovanović mitten im Spiel zusammen. Sanitäter und ein sofort alarmierter Rettungswagen versuchten vergeblich, ihn zu reanimieren.

Roter Stern Belgrad veröffentlichte ein offizielles Statement, in dem der Verein sein Mitgefühl ausdrückte: „Dejan Milovanovic war nicht nur ein großartiger Spieler, sondern auch ein Mensch, der unsere Werte verkörperte. Sein Verlust schmerzt uns zutiefst.“

Publikumsliebling
Milovanović bestritt in seiner Karriere 230 Pflichtspiele für Roter Stern und erzielte 48 Tore. Mit den Belgradern gewann er mehrere Meisterschaften und Pokale und entwickelte sich zu einem Publikumsliebling.

2008 wagte der Mittelfeldspieler den Sprung ins Ausland zum französischen Klub Lens, später folgten Stationen in Griechenland bei Panionios und in Serbien bei Voždovac. 2014 beendete er seine aktive Laufbahn.

