Elfer-Zoff beim BVB! Coach Kovac spricht Machtwort

Nachdem sich Serhou Guirassy und Ramy Bensebaini im Champions-League-Match gegen Juventus Turin um die Ausführung des Elfmeters gestritten hatten, sprach Trainer Niko Kovac nun ein Machtwort. Und verriet, wer fortan vom Punkt übernimmt ...
In der 83. Spielminute hatte Juve-Verteidiger Lloyd Kelly einen Schuss von Guirassy mit der Hand abgefälscht, Francois Letexier entschied auf Strafstoß für den BVB. Allerdings war nicht klar, wer denn die Aufgabe übernehmen sollte. Erst schnappte sich Verteidiger Bensebaini den Ball, ehe sich Guirassy seinem Kollegen in den Weg stellte und mit dem Algerer zu diskutieren begann.
Erst als Kovac konnte die Debatte beenden, er signalisierte Guirassy beiseite zu treten und Bensebaini schießen zu lassen. Mit Erfolg – der 30-Jährige traf zum zwischenzeitlichen 4:2.
Neue Nummer eins
Nach der Partie klärte der Trainer gegenüber der „Bild“-Zeitung schließlich auf: „Ramy ist jetzt die Nummer eins. Es sei denn, er ist irgendwann so nett und sagt: ‘Serhou, du kannst jetzt auch mal schießen.‘ Eigentlich soll es der Ramy jetzt machen. Bis er vielleicht mal einen nicht reinmacht – was ich aber nicht glaube und nicht hoffe.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.