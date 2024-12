Jakob Pöltl verliert mit Toronto gegen New York

1500. Rebound von Pöltl

In der einzigen Montag-Begegnung der Liga fiel die Entscheidung in der Schlussminute. Karl-Anthony Towns sorgte mit fünf Punkten in Folge für den Endstand. Scottie Barnes war da nicht mehr dabei. Der All-Star der Raptors schied Mitte des dritten Viertels aus. Er hatte sich am rechten Knöchel verletzt. Pöltl erreichte die Marke von 1500 Rebounds im Dress der Kanadier, nachdem er erst am Samstag den 2000. Punkt erzielt hatte. Die Topscorer der Partie waren RJ Barrett mit 30 bzw. Towns, der auch 15 Rebounds holte, mit 24 Zählern.