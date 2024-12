Schweizer Siegestaumel – ÖSV hinkt nur hinterher

Die Schweizer Ski-Männer sind in der alpinen WM-Saison breit aufgestellt. Selbst durch den dritten Ausfall von Super-G-Sieger Marco Odermatt in einem Weltcup-Riesentorlauf in Folge ließen sie sich den Sieg nicht nehmen, Thomas Tumler war am Sonntag in Beaver Creek mit seinem Premierenerfolg zur Stelle. Am Freitag in der Abfahrt hatte Justin Murisier ähnlich überraschend zugeschlagen. Die Österreicher ergatterten in Colorado hingegen gerade mal ihren ersten Saison-Podestplatz.