Österreichs Biathleten im Sprint böse blamiert

Komatz kam in der ersten Sprint-Entscheidung der Saison bei leichten Minusgraden zwar ohne Strafrunde durch, lief in der Loipe aber zeitmäßig hinterher. Routinier Eder – am Dienstag im Einzelrennen über die 15 km noch 13. – misslang das Stehend-Schießen völlig, er fasste gleich vier Strafrunden aus.