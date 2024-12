Rückschlag im WM-Kampf! Leclerc erhält Strafe

McLaren hat alle Trümpfe in der Hand

Ferrari kämpft in Abu Dhabi noch um den Konstrukteurs-WM-Titel. McLaren mit Lando Norris und Oscar Piastri geht mit 21 Punkten Vorsprung in das Saisonfinale auf dem Yas Marina Circuit. Maximal 44 Zähler sind noch zu holen. „Wir werden bis zur letzten Kurve der letzten Runde kämpfen“, kündigte Ferrari-Teamchef Fred Vasseur an. Mit der Strafe für Leclerc wird‘s jetzt noch schwieriger ...