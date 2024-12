Erneut Zoff bei PSG! Diesmal geht‘s um den Goalie

Eine Entscheidung, die Donnarumma seinem Coach offenbar übel nimmt, die Luft beim französischen Meister wird immer dicker. Und auch aus sportlicher Sicht läuft es aktuell nicht gerade rund. Zwar führt PSG die Ligue 1 komfortabel an, in der Champions League liegen die Franzosen hingegen nur auf Rang 25. Bleibt es dabei, würde das das Aus in der Königsklasse bedeuten ...