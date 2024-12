Ergreift der nächste Starspieler Flucht aus Paris?

Aus dem Kader gestrichen

Außerdem soll der Trainer von Dembeles Arbeitsmoral enttäuscht sein, hinzu kommen ernüchternde Auftritte wie jener in München. Erst Anfang Oktober war der Flügelstürmer aus disziplinären Gründen aus dem Kader geflogen, der Suspendierung soll ein Streit zwischen Coach und Spieler vorausgegangen sein. Gut möglich, dass sich Dembele bald einen neuen Arbeitgeber suchen muss, sofern er sich nicht doch an die Regeln in Paris halten will ...