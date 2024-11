Sieg für Kylian Mbappé im Millionenstreit mit PSG!

55 Millionen Euro an ausstehenden Gehältern und Boni gefordert

Mbappé fordert von seinem früheren Klub 55 Millionen Euro an ausstehenden Gehältern und Boni. Zweimal bereits hatte der Liga-Verband festgestellt, dass PSG seinem ehemaligen Spieler Gehaltsbestandteile zu Unrecht nicht ausgezahlt habe, die in einer Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag festgehalten waren.