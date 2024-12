129:92! Thunder walzen Raptors ohne Pöltl nieder

Triple-Double von Doncic und Jokic

Im vierten Heimspiel in Folge empfangen die Raptors am Samstag die Dallas Mavericks. Die Texaner gewannen am Donnerstag bei NBA-Schlusslicht Washington Wizards 137:101 und feierten den sechsten Sieg in Serie. Kyrie Irvin erzielte 25 Punkte. Luka Doncic bilanzierte mit einem Triple-Double aus 21 Zählern und je zehn Rebounds sowie Assists. Der Slowene schrieb zum 78. Mal in der NBA dreifach zweistellig an, womit er in dieser Statistik nunmehr gleichauf mit Wilt Chamberlain und James Harden an siebenter Stelle liegt. Washington erlitt die 16. Niederlage in Serie.