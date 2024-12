Tinte trocken! „Crash-Pilot“ findet neues Team

Der 23-jährige US-Amerikaner wird in der kommenden Saison für das neue LMP2-Team von Genesis und IDEC Sport in der European Le Mans Series antreten. Zusammen mit Jamie Chadwick und dem französischen Talent Mathys Jaubert wird er das LMP2-Auto mit der Startnummer 18 für Genesis pilotieren. Dabei wird Sargeant auch auf einige Strecken fahren, die er bereits aus seinen zwei Jahren in der Motorsport-Königsklasse kennt. Zu den Stationen der Rennserie gehören unter anderem Barcelona, Imola, Spa-Francorchamps und Silverstone.