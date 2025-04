Verstappen? „Wirkt respektlos und unprofessionell“

Im Interview mit „Beste Online Casino Nederland“ legt Herbert gegen Verstappen nach. Mit Blick auf das umstrittene Manöver in der ersten Kurve, als Verstappen Piastri neben der Strecke überholte und sich so einen Vorteil verschaffte, sagt Herbert: „Ich verstehe nicht, wie man argumentieren kann, dass die Strafe ungerecht war. Wer das behauptet, ist vermutlich noch nie in einem Rennwagen gesessen – und ganz sicher nicht in einem Formel-1-Auto.“