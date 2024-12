Ski-Legende Vonn kehrt in Copper Mountain zurück

Ziel ist der Weltcup

Vonn braucht gute Ergebnisse, damit sie in dieser Saison unter einer neuen Wildcard-Regel an Weltcup-Rennen teilnehmen kann. „Mein Ziel ist es, das hier zu genießen, und hoffentlich führt mich dieser Weg zu Weltcup-Rennen“, sagte Vonn in einem Interview der New York Times. „Ich wäre nicht wieder im US-Ski-Team, wenn ich keine Absichten hätte.“