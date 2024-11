Fährt Vonn dieses Jahr noch Weltcup-Rennen?

Die Abfahrts-Olympiasiegerin trainiert derzeit in Copper Mountain, am 14. und 15. Dezember will sie als Vorläuferin bei den Weltcup-Rennen im heimischen Beaver Creek starten. Und schon eine Woche später soll es in St. Moritz um Weltcup-Punkte gehen. Dafür hat das US-Team jetzt vorgesorgt und eine Wildcard beantragt. Sollte Vonn in St. Moritz noch nicht dabei sein, könnte sie im Januar in Cortina d’Ampezzo starten. Dort finden 2026 die Olympischen Winterspiele statt. Ein weiteres Ziel der 40-jährigen vierfachen Gesamtweltcupsiegerin.