Olympia-Heldin stirbt mit gerade einmal 55 Jahren!

WM-Silber 1991 in Tokio und 1995 in Göteborg

1990 in Split und 1994 in Helsinki holte sie EM-Gold, zudem 1991 in Tokio und 1995 in Göteborg WM-Silber – und das, obwohl sie in jungen Jahren neben dem Diskus-Wurf auch das Kugelstoßen erfolgreich betrieben, bei der Junioren-EM 1985 Medaillen in beiden Disziplinen errungen hatte.