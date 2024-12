Arbeitslosigkeit in der Steiermark stark gestiegen

Anstieg wie in Krisenjahren 2009 und 2020

Nur in Oberösterreich – neben der Steiermark das zweite wichtige Industrieland Österreichs – ist die Arbeitslosigkeit noch stärker gestiegen (19,6 %). Die schwächelnde Industrie ist auch ausschlaggebend für die angespannte Lage am steirischen Arbeitsmarkt. Einen derart starken Anstieg von einem Jahr auf das andere gab es laut AMS in den letzten 30 Jahren nur in den Krisenjahren 2009 (Finanzkrise) und 2020 (Corona-Pandemie).