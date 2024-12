Brucknerhaus-Affäre: Wer regiert künftig in Linz?

In der Landeshauptstadt Linz steht gleich zu Beginn des neuen Jahres eine brisante Entscheidung an: In 42 Tagen wählen die Linzer ein neues Stadtoberhaupt. Noch nie war die Chance von FPÖ und ÖVP so groß, die regierende SPÖ aus dem Amt zu drängen. Wer sind die Kandidaten, wer hat Chancen? Die „Krone“ liefert einen ausführlichen Überblick.