Hätte Schiri vor Bayern-Treffer abpfeifen müssen?

Jamal Musiala bescherte den Bayern von Trainer Vincent Kompany mit einem platzierten Kopfball in der 85. Minute einen Punkt. Doch vor dem Treffer des Jungstars hatte Leroy Sane mit einem Freistoß vor dem BVB-Strafraum Niklas Süle am Kopf getroffen. Daraufhin blieb der Innenverteidiger am Boden liegen, das Spiel lief jedoch weiter.