PSG auch in der Liga sieglos: Nur 1:1 gegen Nantes

Als nächste Aufgabe wartet auf PSG am Freitag das Auswärtsspiel bei Auxerre, das ist dann zugleich die Generalprobe vor dem Duell mit Red Bull Salzburg am 10. Dezember in der „Königsklasse“ in Wals-Siezenheim. Dabei stehen beide Teams – Salzburg als Tabellen-32. (3 Punkte) und PSG als 25. (4) – im Aufstiegsrennen stark unter Druck.