Sasa Kalajdzic emotional: „Mir fehlen die Worte“

Jetzt ist der verletzungsgeplagte ÖFB-Kicker zurück auf dem Platz. Es kann jedoch sein, dass der Angreifer in der nächsten Saison nicht in der Premier League aufläuft. Laut britischen Medienberichten streben die Wolverhampton Wanderers eine Leihe an. „Jetzt freue ich mich darauf, neue Energie zu tanken, mich neu zu konzentrieren und für die nächste Saison wieder voll fit und bereit zu sein“, kündigt Kalajdzic an.