Russisches Roulette vor Trumps Amtsantritt

Schon am Tag nach dem Sieg von Donald Trump hatte sich die Welt entspannt. Der zukünftige US-Präsident telefonierte mit Wladimir Putin und weckte Hoffnung auf Frieden. Warum aber erleben wir jetzt schon wieder Alarmstufe Rot? Das liegt an der wirren und verwirrenden Kriegspolitik des noch bis 19. Jänner amtierenden US-Präsidenten. Joe Biden hat der Ukraine erlaubt, weitreichende US-Raketen gegen Ziele in Russland einzusetzen. In der Sekunde eskalierte die Lage: Bidens Rückhalt verleitete die Ukraine dazu, erstmals britische Storm-Shadow-Raketen mit Tarnkappentechnik auf Russland abzufeuern.