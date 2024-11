Aussage von Hamilton bereitet Ferrari keine Freude

Während sein Teamkollege George Russell auf Rang zwei raste, wurde Lewis Hamilton am Freitag nur Siebenter. „Das Auto fühlte sich verhältnismäßig anständig an. Es ist also nicht so, dass es damit Schwierigkeiten gab“, sucht der 39-jährige Brite nur die Schuld bei sich selbst. „Mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen.“ Dass er sich selbst jedoch als „einfach langsam“ bezeichnet, sorgt für Verblüffung.