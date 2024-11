„Albtraum!“ Leclerc lässt einmal mehr Dampf ab

Und auch am Freitag in Katar platzte Leclerc der Kragen. „Das ist ein Albtraum“, beklagte sich der Ferrari-Pilot in Q2 bei Bozzi. Leclerc wollte mehr über die Zeiten der Konkurrenten erfahren, war mit seinem Renningenieur unzufrieden. „Ich habe keine Ahnung! Erzähl mir ein bisschen mehr über die Autos hinter mir, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was los ist!“