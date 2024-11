Ried gewinnt Verfolgerduell bei der Vienna

Auf der Hohen Warte war Ried die klar gefährlichere Mannschaft. Vienna-Torhüter Bernhard Unger parierte in der 10. Minute sowohl bei einem Schuss von Antonio Van Wyk, den er an die Stange lenkte, als auch bei einem Kopfball von Oliver Steurer. Van Wyk scheiterte auch in der 33. Minute, leitete aber nach der Pause den Siegestreffer ein.