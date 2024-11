Dieseldiebe zwackten mehr als 300.000 Liter ab

Halbe Million Euro Schaden

Wie gingen die mutmaßlichen Täter vor? „Die Lkw-Fahrer bezahlten den Treibstoff mit den Tankkarten ihrer Firma, füllten den Diesel jedoch teils in andere Fahrzeuge bzw. in Kanister“, so der Ermittler. Im Zuge des Einsatzes seien etwa auch Dieselpumpen und Schläuche sichergestellt worden.