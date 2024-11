Rumänien: Neuauszählung der Stimmen angeordnet

Appell an Verfassungshüter

Angesichts der zurzeit erheblichen sozialen Spannungen im Land zwischen Georgescu- Anhängern und Bürgern mit dezidiert prowestlichen Ansichten hatten am Vortag sowohl dessen Gegenkandidatin in der Stichwahl, die Chefin der liberal-progressiven Reformpartei USR Elena Lasconi, als der neue Interims-Chef der Liberalen (PNL), Ilie Bolojan, an die Verfassungshüter appelliert: Die Wahl und die abgegebene Stimmen müssten respektiert werden, es wäre ein schwerer Verstoß gegen die Demokratie, wenn die Stimmen der Menschen missachtet würden – „egal, ob uns das Wahlergebnis passt oder nicht“, sagte Lasconi. Seinerseits hatte der Liberalenchef den Verfassungsrichtern ans Herz gelegt, eingedenk der tief gespaltenen Bevölkerung mit „maximalem Verantwortungssinn“ zu urteilen.