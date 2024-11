Amazon entwickelt KI für Bild- und Videoanalyse

Amazon will mit Konkurrenz Schritt halten

Die Entwicklung von Amazon könnte die Abhängigkeit von Anthropics Chatbot Claude verringern, der ein beliebtes Angebot auf der Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS) ist. Erst kürzlich hatte Amazon weitere vier Milliarden Dollar in Anthropic gesteckt, nachdem es bereits im September 2023 eine Investition in gleicher Höhe getätigt hatte.