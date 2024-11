Tödliche Unfallserie auf unseren Straßen hält an

Vier Tote innerhalb von 24 Stunden – eine tragische Serie an Verkehrsunfällen erschüttert Oberösterreich. Schon am späten Montagabend mussten drei Landsleute auf den Straßen ihr Leben lassen: Ein Familienvater (49) aus Molln sowie zwei Steyrer (38 und 43). Und am Dienstagabend starb dann auch noch ein 30-Jähriger bei einem Unfall im Bartelkreuztunnel in Ebensee.